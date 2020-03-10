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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخبجي" يكشف عن حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الشحات غريب
كشف الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، عن هو حل الأزمة اليمنية.
وقال الخبجي في حواره لــ"الخليج 365" الحقيقة أن الأزمة اليمنية الحالية هي امتداداً لأزمات سابقة، فهي عبارة عن أزمة دولة في الشمال، إذ أنها وعلى مدى الأزمان لم تعرف الدولة قط فتركيبها العسكرية والقبلي والدينية تجعلها صعبة الانصياع لأي نظام، حيث فشلت كافة الجهود الرامية لبناء دولة في الشمال، كما إن الأزمة امتداداً لحرب 1994م الهادفة لإخضاع الجنوب والاستيلاء على ثرواته.
وبتوصيف المشكلة نستخلص الحلول، فالحل أولاً يتطلب العودة إلى الوضع الطبيعي للدولتين "جنوب وشمال" فالجنوب قابل لبناء نظام ودولة وله تجربة مشهودة في هذا الشأن، ومن ثم التفرغ للبحث عن حلول مناسبة للمشاكل المزمنة في الشمال والتي قد تأخذ عدة عقود من الزمن، بدلاً من القبول والتسليم ببقاء الجنوب وشعبه في تلك الحال بما للجنوب وموقعه من أهمية على منظومة الأمن القومي الإقليمي والدولي.
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