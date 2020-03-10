شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناصر الخبجي يكشف عن أسباب سقوط الجوف في يد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الشحات غريب

كشف الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض عن أسباب سقوط الجوف في يد مليشيا الحوثي.



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وقال الخبجي في حوار لــ"الخليج 365"، هناك العديد من الأسباب لعل أولها وأهمها وجود ارتباطات عائلية واجتماعية عميقة بين قيادات ما يسمى بالجيش الوطني وميليشيات الحوثي فمثلاً نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يزال أولاده وعائلته يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي ويمارسون تجارتهم بكل أريحية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الدفاع فأخوه يعد من أهم قيادات الحوثي، والعديد من القيادات العسكرية للحكومة لديها ارتباطات عائلية واجتماعية عميقة مع الحوثي.

كما أن هناك دور رئيسي تلعبه قطر لتقريب المسافات بين الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين"حزب الإصلاح" حيث تشير العديد من القراءات إلى أن ذلك السقوط الدراماتيكي المتتابع لجبهات الشرعية تعد نتاجاً لذلك الدور الذي تلعبه قطر وتركيا بالتوازي مع قربها وتطور علاقاتها مؤخراً مع إيران.