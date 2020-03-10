ناصر الخبجي يكشف عن سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، عن سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق



وقال "الخبجي" في حوار لــ"الخليج 365" إن السبب الرئيس في ذلك أن الحكومة تقع تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني ولفيف من الشخصيات المنتفعة التي لا يهمها سوى مصالحها الخاصة، والذين وجدوا في السلطة في ظل حالة الحرب ساحة رخوة لإغناء تجارتهم ورفع أرصدتهم البنكية في الخارج، ومن المستحيل لتجار الحروب أمثالهم أن يتنازلوا عن السلطة أو يتقبلون مشاركتها مع غيرهم.

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