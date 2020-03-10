شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أسد ينتزع ’’خنزير بري’’ من فم لبؤتين.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور وأصبح هو الضحية في غمضة عين.. (فيديو صادم ) والان مع التفاصيل

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