شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : قرار عاجل صادر من وزارة الدفاع وقيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف ارعب الحوثين وسيكون سلاح يحسم المعركة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 02:19 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مصدرعسكري عن قيادة الجيش التابع للشرعية والمقاومة الشعبية في الجوف اتخذت قرار يتعلق بالعمل العسكري. أقرأ أيضا : عااااجل : السلطات السعودية تعتقل عدد من مسؤولي الشرعية والاستخبارات السعودية تعد قائمة طويله لآخرين سيتم اعتقالهم في الايام القادمة , والسبب ..مفاجأة صادمه! Advertisements وردنا الآن : قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف حقيقة ما يحدث في شبوة وميناء بلحاف ! الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة الجوف والخطة التي وضعها الحوثي لحسم المعركة واسقاط الحزم وكم استمر الحوثيون في التخطيط لاسقاطها وأهدافهم الحقيقية! واشار ان قيادة الجوف يتخذون قراراً بعدم إستخدام "شبكات الهاتف " حيث ان الاستخدام ممنوع في التواصل أثناء العمليات العسكرية.

وتابع قائلا بسبب وجود رقابة وتنصت عليها من قبل جماعة الحوثي. واختتم بالقول يعود هذا بسبب معرفة التحركات والخطط من خلال التنصت ولهذا بدأت الانتصارات



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