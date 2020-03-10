شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : خبر صاعق تلقته مليشيات الحوثي من الجوف أرعبهم واثلج صدور الجيش الوطني ورفع معنوياتهم وزادهم حماس واصرار على حسم المعركة خلال 24 ساعة قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 02:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر خاصة لـ يمن تايم مقتل أحد أبرز القيادات الحوثية في محافظة الجوف خلال الساعات القليلة الماضية .

وقالت المصادر أن القيادي البارز في الجماعة العميد الركن احمد محمد ضبعان قائد العلميات العسكريه الحوثيه في اليتمة لقي مصرعة خلال المواجهات الدائرة في المنطقة .

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ويوم أمس الاثنين تمكنت قوات الجيش اليمني،من تحرير مناطق جديدة في اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتيمة.

وأكد أن الجيش الوطني تمكن من دحر الميليشيا والتقدم في محيط المديرية بمسافة 25 كيلومترا، مشيرا إلى أن وحدات عسكرية تقوم بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الجوف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة.

وذكر البيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات تم اسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة.

