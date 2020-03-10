شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي السعودي الشهير ، محمد الشهرى، يعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، بفضل مشروب صنعه فى المنزل من مكونات طبيعية، تتوفر بكثرة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 02:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الاعلامي السعودي الشهير ، محمد الشهرى، شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، بفضل مشروب صنعه فى المنزل من مكونات طبيعية، تتوفر بكثرة في اليمن.

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وأكد الشهري فى مقطع فيديو له أن مشروب العسل والليمون قضى على المرض الذى انتقل له من صديقه بعد تناوله 4 مرات.

وقال إنه اتصل بأحد زملائه للاطمئنان عليه فقال إنه يعانى من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفا أن صديقه فى اليوم الثالث ذهب للمستشفى، وتوفى ليقوم بزيارته ويقبل رأسه.



وأضاف: "عقب ساعات قليلة شعرت بآلام شديدة فى الحنجرة لأقوم بعصر ليمون وأضيف عليه العسل بدون ماء. تناولت هذا المشروب 4 مرات حتى شفيت تماما من تلك الأعراض".



وأختتم الشهرى أنه تواصل مع استشاري وأبلغه بما حدث، فقال له إنه ربما يكون قد انتقلت إليه عدوى كورونا بالفعل، وقضى العسل والليمون على الفيروس.

يذكر أن الشهري اشتهر بتقديمه لبرنامج حروف والوف الذي كان يعرض في رمضان على قناة ال ام بي سي .



ويأتي حديث الشهري بعد أيام من حديث بريطاني أصيب بالكورونا وشفي منه بعد استخدامه للعسل أيضا .



ويرى نشطاء يمنيون أن العسل والذي تشتهر به اليمن سيصبح علاج فعال لفيروس كورونا في حال تم إثبات قول الشهري أو البريطاني علمياً.

