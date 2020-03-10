شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد تزوج أنثى النمر ، فانجبت أول مولود حير العلماء .. شكله غريب جدا ووزنه 320 كيلو جرام ..(شاهد فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديوهات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيوانا يجمع بين صفات الأسد والنمر، وهو نتاج زواج أسد وأنثى نمر .

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ويدعى النمر العملاق أبولو ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويزن حوالي 320 كيلوجرامًا تقريبًا، حيث يخضع للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية على يد هولستون وكودي أنتلي.

يذكر أن هذا النوع من الحيوانات ظهر للمرة الأولى بالهند فى القرن التاسع عشر.