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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي يثلج صدور كل السعوديين ويباغت ابناء الشيخ زابد وكل حكام الامارات بهذا القرار العاجل والصارم الذي جعل السعوديين يرقصون في الشوارع

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