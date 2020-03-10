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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يجن جنونه ويباغت عيدروس الزبيدي بطلب غريب صعق كل قيادات المجلس الانتقالي ( لن تصدق ماذا طلب ولي عهد ابو ظبي من الزبيدي )

2020/03/10 الساعة 11:28 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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