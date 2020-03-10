مقتل مواطن من أبناء إب بطريقة مروعة بأحد مساجد ريف صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

إب ، صنعاء - الخليج 365

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أفادت مصادر مطلعة بتفاصيل، جريمة مروعة، متمثلة بمقتل مواطن من إب في أحد جوامع ريف صنعاء وسط فوضى أمنية وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وبينت مصادر متطابقة، أن ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل مواطن من أبناء إب في منطقة مناخة بحراز بشكل وحشي ومروع داخل مسجد، وقاموا بالتمثيل بجثته بعد قتله. وقالت المصادر إن المواطن القتيل يدعى "ابراهيم احمد محمد فارع السلمي" وهو من أبناء عزلة الجعافرة مديرية حبيش شمال محافظة اب ولقي حتفه بطعنات قاتلة حيث كان ينام في أحد مساجد منطقة مناخة بمحافظة صنعاء. وبحسب المصادر، فإن الجناة الذين تتهم أسرة بيت السلمي بقتل المواطن "إبراهيم السلمي" ثلاثة أشقاء وهم مجاهد علي عبده القشام ومبخوت علي عبده القشام وأحمد علي عبده القشام. وناشد أبناء مديرية حبيش وأقارب الضحية بمحاسبة الجناة ووضع حد لمثل هذه الجرائم الوحشية وأن ينالوا عقابهم العاجل حتى يكونوا عبرة للآخرين. وهدد أبناء حبيش في رسالة تضامنية مع أسرة الضحية، بالتصعيد في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم بمحاسبة الجناة وسرعة إنزال القصاص بهم لبشاعة الحادثة.