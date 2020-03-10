تواصل المعارك العنيفة بالجوف وتقدم مستمر لقوات الجيش (تفاصيل خاصة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365 ـ خاص:
تتواصل لمعارك العنيفة في جبهة مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة اليتمة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وعلى أجزاء واسعة من منطقتي المهاشمة والسليلة، بعد دخول المليشيا إليها أمس الأول الإثنين.
وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن مواجهات عنيفة وبمختلف أنواع الأسلحة تدور منذُ صباح اليوم على تخوم منطقة المهاشمه ووادي سرحان التابعة لمديرية خب الشعف.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تحقق تقدما مستمرا في المنطقة منذ يوم أمس، وسط انهيار في صفوف المليشيا الحوثية.
وأضافت المصادر أن قيادات الجيش الوطني ومشايخ المنطقة في مقدمة الصفوف.
تعزيزات
إلى ذلك، دفعت المليشيا الحوثي بتعزيزات بشرية كبيرة إلى المحافظة، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر خاصة، لـ"الخليج 365" إن المليشيا تحشد مقاتلين من العاصمة صنعاء والمحويت وحجة وذمار لإرسالهم إلى محافظة الجوف.
وأكدت المصادر، أن محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية" وأبو علي الحاكم، القيادي الحوثي المعروف، ترأسا أمس اجتماعا ضم رؤساء هيئات ودوائر الجيش السابق وألزموهم بإحضار وتجهيز منتسبي وحداتهم وحشد مقاتلين جدد لتعزيز جبهات الجوف وصنعاء ومارب.
وكانت المليشيا قد حققت تقدما كبيرا وسيطرت على مديريتي الغيل والحزم، قبل أن تتقدم إلى مناطق المهاشمة والسليلة واليتمة في خب والشعف، قبل أن تستعيد قوات الجيش زمام المبادة وتستعيد عدد من المناطق التي كانت قد خسرتها.
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