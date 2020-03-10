مجهولون يُهاجمون بريد "حوطة أحمد" في شبام حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 حضرموت - الخليج 365 هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، بريداً في مديرية شبام بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن. Advertisements وأضافت مصادر محلية، بأن مجهولين داهموا بريد حوطة أحمد بن زين في مديرية شبام وقاموا برمي قنابل يدوية بعد اخراج الموظفين والمراجعين. وبحسب المعلومات الأولية، فإن حريقاً نشب في البريد واستمر إلى لحظة كتابة الخبر. وبث ناشطون صورة تظهر تصاعد الأدخنة من البريد أثناء الحريق الذي نشب.

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