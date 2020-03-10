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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. أبناء "بيت الصيادي" ينفذون وقفة احتجاجية بشأن قضية الإبادة بالعود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
إب - الخليج 365
نفذ أبناء عزلة " بيت الصايدي" بمديرية الشعر بمحافظة إب، وسط اليمن، و"أولياء الدم" وقفة احتجاجية مطالبين سرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم في قضية إبادة أسرة " الصايدي " بمخلاف العود. وأكد المحتجون في الوقفة الاحتجاجية أن أسرة "آل الصايدي" لا تطالب إلا بشرع الله وفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع. وطالب المحتجون التسريع في إجراءات التحاكم كون القضية مستعجلة وجسيمة وقضية رأي عام، وأضاف عدد منهم بالقول أنه " مر على القضية ما يقرب العامان ولم يلقى القبض على الجناة ولم يصدر حكم طوال هذه الفترة بالرغم من أن القضية هزت المحافظة ". يشار إلى ان أسرة "عبده علي الصايدي" تعرضت للإبادة والتصفية الجسدية من قبل 16 شخصا من نفس المنطقة - حسب قرار الاتهام - في قرية " الصيرة " وادي اللحاء ، مخلاف العود مديرية النادرة محافظة إب، حيث أقدم الجناة قبيل مغرب الأربعاء 2018/7/18 م على قتل عبده علي الصايدي وثلاثة من أولاده ( أكرم ، غمدان ، صباح ) والشروع في قتل الأخ الأصغر نجم الدين الصايدي والاعتداء على والدته على خلفية قطعة أرض ليس للجناة اية علاقها بها.
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