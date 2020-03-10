اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

إب - الخليج 365 

 

تتواصل الخسائر الحوثية بالجبهات بنيران القوات الحكومية ومن بين القتلى أبناء محافظة إب، وسط اليمن.

 

Advertisements

 

وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، بينهم الصريع زيد داود صالح حسن الريمي، من أبناء منطقة "أحوال رمضان" بمديرية الظهار بمدينة إب.

 

كما ذكرت بأن الصريع عبدالرحمن علي الزيدي من أبناء مديرية القفر شمال إب، قتل بنيران القوات الحكومية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا