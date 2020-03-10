مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

إب - الخليج 365

تتواصل الخسائر الحوثية بالجبهات بنيران القوات الحكومية ومن بين القتلى أبناء محافظة إب، وسط اليمن.

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وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، بينهم الصريع زيد داود صالح حسن الريمي، من أبناء منطقة "أحوال رمضان" بمديرية الظهار بمدينة إب.

كما ذكرت بأن الصريع عبدالرحمن علي الزيدي من أبناء مديرية القفر شمال إب، قتل بنيران القوات الحكومية.