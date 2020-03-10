تقرير يرصد تقهقر وهزائم الحوثيين المُتلاحقة بأيدي المشركة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365



انكسارات متتالية وتقهقر وهزائم متلاحقة في صفوف مليشيات الحوثي – المدعومة من إيران- على سواعد أبطال القوات المشتركة، جراء خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

ففي الأيام الماضية تلقت المليشيات صفعات وضربات موجعة، تكبدت خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وجعلتها بحالة من التخبط بعد سحق وتصدي القوات المشتركة لكل محاولات التسلل الفاشلة التي نفذتها المليشيات.

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ورصد تقرير للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنكسارات وهزائم المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية.

ففي 3 مارس من الشهر الجاري حاولت بقايا جيوب الميليشيات في التحيتا التسلل صوب مواقع استراتيجية لكنها باءت بالفشل أمام جاهزية ويقظة القوات المشتركة التي كانت لهم في المرصاد واجبرتهم على التراجع بعد سقوط خسائر في صفوفهم. وفي 4 من مارس أكدت مصادر مطلعة أن مستشفيات صنعاء والحديدة استقبلت ما يقارب ثلاثة وثلاثون قتيلاً وأربعة وتسعون جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي معظمهم وصلوا من جبهات الساحل الغربي.

وبعد يومين لقي ثمانية من عناصر المليشيات مصرعهم أثناء تصدي القوات المشتركة محاولة تسلل فاشلة باتجاه منطقة المجليس غرب مدينة التحيتا فيما تم تدمير أسلحة تابعة للمليشيات ، وتزامن ذالك مع إحباط هجومين منفصلين للمليشيات الأول نحو وادي نخلة شمال مدينة حيس اوقع خسائر بشرية ومادية بصفوف الحوثي،والثاني باتجاه منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية وقد جرت المليشيات وراءها أذيال الهزيمة.

وفي 7 من مارس وثقت القوات المشتركة فيديو لعملية نوعية شرق مدينة الحديدة لعناصر المليشيات قاموا بتسلل انتحاري إلى أحواش مؤسسات تجارية أنتهت بمصرع المتسللين، وتدمير مدفع كانت المليشيات تستخدمه لقصف منازل المواطنين، وفي نفس اليوم تصدت القوات المشتركة لهجوم انتحاري حوثي آخر في مديرية التحيتا خلف عشرات القتلى والجرحى في مديرية التحيتا.

وتأتي هذه الهزائم والإنكسارات المتكررة للمليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في الحديدة كنتائج لمحاولاتها الانتحارية الفاشلة للسيطرة على بعض المواقع مستغلة بذلك الهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة .