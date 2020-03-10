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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن جراء انفجار لغم زرعته الحوثية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد مواطن إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في سوق النخيلة بوادي رمان التابع لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
حيث استشهد المواطن “حمود أحمد عياش الحربي ” البالغ من العمر (32) عاماً بلغم أرضي انفجر بعربته التقليدية الذي يقودها “حمار” خاص به، وهو في طريقه لتجميع الحطب من الوادي ، مما أدى إلى إستشهاد المواطن ، كما تسبب الإنفجار بإعطاب العربه ونفوق الحمار الذي كان ينقلهما.
وتواصل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازل المواطنين حصد أرواح مئات الأبرياء من المواطنين لتجسد فصول المآسي والمعاناة على أبناء محافظة الحديدة.
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