قصف حوثي يتجدد على القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي الإجرامية سلسلة إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية ،حيث قامت المليشيات بقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. Advertisements وقالت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر بشكل همجي. وأكدت المصادر أن قصفت المليشيات الحوثية سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين والسكان. يذكر أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران تواصل جرائمها اليومية بحق المدنيين الأبرياء.،حيث إستشهد يوم أمس مواطنين إثنين في منطقة الحمراء بالدريهمي جراء إنفجار لغم زرعته المليشيات الحوثية بالقرب من منازلهم.

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