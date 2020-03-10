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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفرق الهندسية في القوات المشتركة تتلف 9 طن من الغام المليشيات الحوثية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365 أتلفت الفرق الهندسية في القوات المشتركة، 9 طن من ألغام المليشيات الحوثية- بينها لغم بحري موجه- تم نزعها مؤخرا من مناطق حيوية وأهله بالسكان في الحديدة غربي اليمن. وقال مسؤول في هندسة القوات المشتركة أن الكمية التي تم التخلص منها اليوم تحوي 9 رؤوس صاروخية متفجرة زنة الواحد 750 كيلو، ولغم بحري موجه وألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة بإحجام متفاوته. وأضاف أن هذه الكمية تم نزعها خلال إسبوع من منتجعات سياحية وشواطئ ومراكز انزال سمكية ومزارع مواطنين وطرقات عامة ضمن الجهود الكبيرة والمتواصلة لتطهير الساحل الغربي من الغام المليشيات الإرهابية. كما أكد ان الفرق الهندسية في القوات المشتركة ورغم حجم التضحيات التي تقدمها ستواصل عملها بوتيرة عالية ولن يهدأ لها بال حتى يتم تطهير كامل المناطق المحررة من الغام المليشيات التابعة لإيران ليعيش المواطن أمنا على نفسه وأهله من ادوات الموت الحوثية. ويأتي حرص القوات المشتركة على التخلص أولا بأول من الغام المليشيات الحوثية تأكيدا على التزامها بالإتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام الألغام والعبوات الناسفة. وكان مواطنان من أهالي مديرية الدريهمي استشهدى أمس الاحد بإنفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية في طريق عام. وتشكل حقول الغام المليشيات الحوثية كابوسا يؤرق اهالي الساحل الغربي حيث لايكاد يمر يوما دون سقوط ضحايا من ابنائهم.
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