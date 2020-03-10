شاهد فتاة لبنانية بقمة الجمال تسحر كل من شافها ِتحتفل بيوم المراة وتكتب هذة العبارات على صدرها (التفاصيل +الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صورة متداول، فتاة في لبنان، تحتفل بيوم " المرأة العالمي " على الرغم من مطالبة المنظمين بإلغاء مسيرة المجموعات بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وظهرت الفتاة في الصورة وي تكتب على " صدرها " " شو أنا .. بلبس بقرر " حيث ظهرت وهي ترتدي تيشيرت مكشوف لكي تُظهر هذه الكلمات.

في حين خرج العديد من الرجال والنساء بشكل فردي لشوارع المدينة ونظموا مسيرة خاصة بهم، على الرغم من اتخاذ المنظمين من مختلف المنظمات غير الحكومية والمجموعات قراراً بتأجيل المسيرة الرئيسية.

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