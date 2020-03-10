شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة العسكرية بتعز تلقي القبض على متهم بقتل مواطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 تعز - الخليج 365

ألقت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز القبض على المتهم بقتل أحد المواطنين في شارع جمال، وسط المدينة. وأكد مصدر أمني تمكن قوات الشرطة العسكرية من القبض على المدعو فاروق مهيوب والمتهم بقتل المواطن وسيم علي علوان، يوم الاثنين الماضي. واشار المصدر أن المتهم تم إيداعه سجن الشرطة العسكرية، لينال جزاءه الرادع. ونوه المصدر إلى أن الشرطة العسكرية لن تتهاون في ردع كل الأعمال المخالفة، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون".

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