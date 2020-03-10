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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر في قيادة الشرطة العسكرية بتعز ينفي تعرض الوكيل الصنوي لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
تعز - الخليج 365
نفى مصدر مسؤول في قيادة الشرطة العسكرية بتعز، مزاعم تعرض وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي لمحاولة إغتيال في نقطة الهنجر غرب المدينة. وأوضح المصدر أن الاخبار المتداولة عن تعرض وكيل المحافظة الصنوي لمحاولة إغتيال الأسبوع الماضي في نقطة الهنجر ملفقة ولا أساس لها من الصحة. مشيرا الى ٲنه اثناء قيام أفراد نقطة الهنجر بواجبهم المعتاد يوم الاحد الماضي، في التفتيش وطلب الهويات الشخصية لمستقليها صادف مرور سيارة الوكيل وطلب الجنود بطائقهم الشخصية لعدم تعرفهم على شخصية الوكيل وصفته الرسمية، ومرورها دون اعتراض أو مضايقات .
ونوه المصدر إلى أن تلك الاجراءات تتخذها اللجنة الأمنية والشرطة العسكرية في نقطة الهنجر بصورة اعتيادية ودائمة، كإجراء أمني رسمي، لتنظيم وتسهيل عملية الدخول والخروج، وضبط الوضع في المدخل الغربي للمدينة. واستنكر المصدر ذهاب البعض في تناول تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف الشرطة العسكرية ومؤسسة الجيش الوطني، داعيا وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل الوقوع في نقل الشائعات.
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