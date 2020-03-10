القوات الجنوبية المشتركة تشتبك مع المليشيات في بتار والأزارق بالضالع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الضالع - الخليج 365 اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومسلحين حوثيين في بتار جنوب غربي مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع. وبحسب مصدر ميداني فإن عناصر تابعة المليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل صوب مواقع القوات الجنوبية وهناك اندلعت اشتباكات عنيفة. وفي ذات السياق خاضت قوات اللواء الخامس مقاومة اشتباكات عنيفة تصدت من خلالها لعملية هجومية من قبل المليشيات على موقعي الشويق و الفراشة غربي مديرية الازارق. وبحسب قائد جبهة الازارق قائد اللواء الخامس مقاومة العقيد محمود البتول قال : ان القوات المرابطة في منطقة المواجهات على الحدود مع مديرية ماوية في تعز تصدت لعملية هجومية من قبل المليشيات الحوثية وتمكنت خلالها قوات اللواء الخامس مقاومة من السيطرة على الموقف العسكري بشكل كامل واوقعت خسائر فادحة في صفوف المليشييات. هذا و تشهد جبهات الضالع المشتعلة معارك عنيفة بين القوات الجنوبية والمليشيات المدعومة من إيران تشتد وتيرتها يوما بعد الآخر.
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