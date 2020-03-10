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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة .. مصرع خامس قناص حوثي شرق الجاح خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تواصل وحدات مكافحة القناصة في القوات المشتركة حصد أرواح قناصة المليشيات الحوثية في الحديدة غربي اليمن.
مصدر ميداني في القوات المشتركة أكد مصرع قناص حوثي، اليوم الاثنين 9 مارس، بعد ساعات من تمركزه في موقع مستحدث بين مزارع النخيل شرق الجاح بمديرية بيت الفقيه.
وأضاف المصدر أن القناص الحوثي حاول طيلة ساعات الفجر والصباح استهداف أبطال القوات المشتركة في مواقعهم على خطوط التماس.
وبمجرد خروجه من موقع تمركزه تعاملت معه وحدة مكافحة القناصة ليرتفع عدد قناصة المليشيات التابعة لإيران الذين لقوا حتفهم في ذات المنطقة - شرق الجاح - إلى 5 عناصر خلال أيام .
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