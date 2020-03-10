شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إعدام العروسة بطريقة بشعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس.. ومفاجأة بشأن هوية المجرمين..تفاصيل مرعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/10 الساعة 10:25 صباحاً (متابعات _ الخليج 365) متعلقات شاهد.. فيديو لصدام حسين تنبأ فيه باجتياح فيروس “كورونا” دول الخليج.. وابنته “رغد” تفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه Advertisements شاهد : كيف انتهت معركة بين أشرس الحيوانات المفترسة بالعالم أسد يتحدى أضخم تمساح في الكرة الأرضية داخل الماء شاهد المفاجئ التي حيرت العالم ومن الذي انتصر.. (فيديو مروع) في غاية الخطوره : شاهد تسريب خطير من داخل قلب الديوان الملكي يكشف السبب الحقيقي لغدر ابن سلمان بعمه الأمير أحمد وأبناء عمومته "تفاصيل طارئه" هذا المشروب البسيط ينهي انتفاخ "المعدة وآلام الجهاز الهضمي" وجميع معاناتك إلى الأبد.. (تعرف عليه الان)

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