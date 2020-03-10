شكرا لمتابعة خبر عن سعودي يراقب زوجته وعندما شاهدها بداخل السيارة قام بعمل مروع هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعب كل نساء المملكة..لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج المجنون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي يراقب زوجته وعندما شاهدها بداخل السيارة قام بعمل مروع هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعب كل نساء المملكة..لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج المجنون

2020/03/10 الساعة 10:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يراقب زوجته وعندما شاهدها بداخل السيارة قام بعمل مروع هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعب كل نساء المملكة..لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج المجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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