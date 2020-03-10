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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة يمنية في السعودية تهز وجدان المغتربين اليمنيين وتبكيهم حزنا وقهرا بعد اقدامها على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجها ( تفاصيل صادمة )

2020/03/10 الساعة 09:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة يمنية في السعودية تهز وجدان المغتربين اليمنيين وتبكيهم حزنا وقهرا بعد اقدامها على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجها ( تفاصيل صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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