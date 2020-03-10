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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يلجأ لحيلة ماكرة ويتزوج سعودية وينجب منها..وعندما جاءت الشرطة الى منزلها كشفت مفاجئة مرعبة صعقت الزوجة وكل رجال الشرطة..لن تصدق ماحدث

2020/03/10 الساعة 09:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يمني يلجأ لحيلة ماكرة ويتزوج سعودية وينجب منها..وعندما جاءت الشرطة الى منزلها كشفت مفاجئة مرعبة صعقت الزوجة وكل رجال الشرطة..لن تصدق ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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