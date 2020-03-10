الغرباني: تركيا تبحث عن موطئ قدم باليمن مُعتمدة على الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

صنعاء أنقرة - الخليج 365

أكد باحث سياسي، بأن تركيا تبحث عن موطئ قدم في اليمن مُعتمدة على إخوان اليمن "حزب الإصلاح".



ويرى الصحافي والباحث السياسي اليمني سياف الغرباني أن التطورات التي شهدها اليمن في الفترة الأخيرة كشفت بجلاء حقيقة الارتباط الوثيق لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، بالأجندة التركية المنفتحة على طموحات توسعية من حقبة الاحتلال العثماني للبلاد.

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واعتبر الغرباني في تصريح نشرته صحيفة ”لعرب” الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" - أن حزب الإصلاح الإسلامي ظل يناور خلال السنوات الماضية لإخفاء تحركات الأزقة الخلفية، على جبهة المشروع التركي، مضيفا “لكن أنقرة تبدو الآن أكثر من أي وقت مضى تتدحرج في اليمن على حبل الإخوان”.

وأشار إلى أن تركيا باتت تعتمد على حزب الإصلاح، وبموازاة ذلك تستقطب شخصيات سياسية موجودة في الحكومة اليمنية الشرعية، كي توفر منصة “شرعية” لحضورها في مضمار اليمن كندّ لدول التحالف العربي، وخاصة السعودية والإمارات.

وأضاف “تركيا تبحث جاهدة عن نفوذ أو موطئ قدم، على الضفة الشرقية للبحر الأحمر وباب المندب على المدى البعيد، حتى وإن كان ذلك بالوكالة، وبالتالي تراهن على جواد ‘الإخوان’ وتمولهم لتحقيق هذه الرغبة تدريجيّا”.