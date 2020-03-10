مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين كبيرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، مساء أمس الاثنين 9 مارس/ آذار 2020م، بمصرع أربعة من عناصرها،بينهم قياديان عسكريان بارزان.



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وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إنه تم اليوم (الاثنين) بالعاصمة صنعاء تشييع أربعة عناصرها، هم "العميد علي أحمد صالح ضبعان، والعقيد حسن أحمد صالح الروسي، والمساعدين حسين أحمد علي صومع وعبدالخالق حسين قائد الشيخ".

واكتفت المليشيا بالإشارة إلى أن عناصرها قتلوا في عدد من الجبهات، دونما الإفصاح عن مكانها، خشية مزيد من التصدع بين صفوف مقاتليها، جراء الانهيار الذي يواجهها في مختلف الجبهات.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في الأرواح، بعد أن صعدت من عملياتها العسكرية، وانتهاكاتها الإنسانية، في الجوف ومأرب والحديدة والبيضاء والضالع