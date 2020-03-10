ناطق الجيش: انتصارات كبيرة للقوات المسلحة في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن العمليات العسكرية مستمرة في محافظة الجوف حتى استكمال تحرير المحافظة.



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وأكد مجلي لـموقع (سبتمبر نت) "أن قوات الجيش وبإسناد من طيران التحالف العربي الداعم للشرعية تمكنت، اليوم، من تحرير مناطق واسعة في منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها".

وأضاف العميد مجلي أن "أفراد الجيش نفذوا كمائن وعمليات استدراج ناجحة للمليشيا الحوثية إلى بعض المواقع غرب منطقة اليتمة، بينما تمكن أبطال الجيش من دحر المليشيا والتقدم على الأرض وتحرير مواقع جديدة في محيط المديرية".

وأشار ناطق القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة نفذت عملية هجومية واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتم أسر عدد منهم