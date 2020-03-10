لحج.. إصابة 4 جنود بهجوم لمسلحين في منطقة "العسكرية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 الخليج 365 ـ لحج أصيب 4 جنود في هجوم شنه مسلحون محليون على حاجز تفتيش في منطقة "العسكرية" التابعة لمحافظة لحج جنوبي البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

Advertisements وأوضح مصدر عسكري أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة نقطة أمنية للحزام الأمني في منطقة "العسكرية" الواقعة بين مديريتي يهر وحبيل جبر التابعتين لمحافظة لحج. وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 جنود بينهم جندي أصيب بجروح بليغة. هذا ولم تعرف هوية المهاجمين، الذين ان اشتبكوا مع الجنود، قبل أن ينسحبوا إلى الجبال المجاورة

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