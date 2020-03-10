مقتل عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في كتاف بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 ـ صعدة

لقي عدد من مسلحي المليشيا الحوثية مصرعهم بنيران مدفعية القوات الحكومية في محور كتاف بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية.



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وأكدت مصادر عسكرية، أن عدداً من عناصر المليشيات الحوثية كانت تحاول التقدم والتمركز في إحدى التباب الجبلية القريبة من مواقع القوات الحكومية بمحور كتاف إلا أن المدفعية استهدفت تلك المجاميع.

وطبقا للمصادر، أسفرت هذه العملية عن مصرع جميع العناصر التي تم استهدافها.

هذا وتشهد جبهة كتاف بمحافظة صعدة مواجهات واشتباكات متقطعة إلى جانب القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين بين الفينة والأخرى