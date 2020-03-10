شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وداعاً للفياغرا.. ملعقة واحدة من هذه النبتة اليمنية مع ستعطيك نشاط وقوة خارقة غير طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالالتهاب الرئوي، فهو مرض عدوي يصاب الكبار والأطفال، ففي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي نقدم لكم 3 مشروبات للعلاج السريع في المنزل، وذلك وفقا لموقع " timesofindia".

جديد "الخليج 365"

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الكركم

يعمل الكركم كعلاج فعال للبلغم، فهو يساعد في إزالة المخاط والتهابات القلب من القنوات الشعب الهوائية مما يؤدي إلى سهولة التنفس، حتى أن لها خصائص مضادة للالتهابات التي تقلل من آلام الصدر.

ليس ذلك فحسب فملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب وشربه مرة قبل واحدة قبل النوم ستقوي رغبتك الجنسية وتساهم في تصفية الجسد من سموم الاطعمة غير المرغوبة في اليوم صباحًا.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في التخلص من الميكروبات في الرئة، وتقليل آلام الصدر، فيمكن وضع ملعقة صغيرة في كوب الشاي الأحمر، وتناوله مرة في اليوم الواحد.

الحلبة

أثبتت الأبحاث أن تناول كوب من الحلبة يوميًا يمكنه التخلص من السعال التي يحدث بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، فهي تسبب التعرق وتساعد الشخص في تقليل درجة حرارة الجسم التي ترتفع بسبب الحمى.

نقلا عن صدى البلد