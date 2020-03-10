شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدقو المفاجأة الكبرى التي حدثت له اليوم.. هل تتذكرون القاضي الذي حاكم الرئيس صدام حسين؟؟ ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية سابقا والقاضي، الذي أشرف على إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، يفتح ملفات الفساد في العراق. جديد "الخليج 365" Advertisements المزيد في الفيديو التالي:

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