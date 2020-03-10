شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً : جميع الرجال في خطر والسبب اهمال هذا الشيئ ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية، نشرت اليوم الجمعة، من أن المراهقين في أنحاء العالم يعرضون صحتهم للخطر بالتقاعس عن ممارسة تمرينات رياضية تكفي لتقليل مخاطر البدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية. واستندت الدراسة إلى بيانات 1.6 مليون شخص في 146 بلدًا، واكتشفت أن أكثر من 80% من المراهقين الذين تُراوِح أعمارهم بين 11 عامًا و17 عامًا، لم يستجيبوا لتوصية من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني لمدة ساعة يوميًّا على الأقل.

وقالت فيونا بول اختصاصية النشاط والصحة، التي شاركت في وضع الدراسة: “إن 4 من كل 5 مراهقين، لا يجدون المتعة والفوائد الصحية الاجتماعية والبدنية والعقلية الناتجة عن النشاط البدني المنتظم”. وحثت صانعي السياسة في أنحاء العالم على “التحرك الآن من أجل صحة هذا الجيل الشاب والأجيال الشابة في المستقبل”. وعلى المستوى العالمي، فإن الفتيات أكثر خمولًا من الصبية؛ إذ إن 85% من الفتيات و78% من الصبية الذين شملهم المسح، أخفقوا في تحقيق هدف ممارسة الرياضة اليومي. وشملت الدراسة مراهقين يذهبون إلى المدرسة في الفترة بين عامي 2001 و2016. ويقول القائمون عليها إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا النمط تحسن منذ ذلك الحين.

جديد "الخليج 365"

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الخمول والتكنولوجيا

وقالت لين رايلي -وهي خبيرة بالأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية، وشاركت في إعداد الدراسة- إن الخمول ربما يعود جزئيًّا إلى التوسع مؤخرًا في التكنولوجيا الرقمية، الذي يجعل الشبان يقضون وقتًا أطول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من شاشات. وعلى مستوى الدول، راوحت نسب المراهقين الذين لا يحققون الهدف بين 66% في بنجلادش و94% في كوريا الجنوبية. وأوضحت الدراسة أن معدلات البدانة تزايدت بين المراهقين في الولايات المتحدة، خصوصًا أولئك الذين يأكلون طعامًا به مستويات مرتفعة من الملح والسكر، رغم خطة وطنية لتشجيع التمرينات الرياضية منذ عام 2010. وقالت دراسة منظمة الصحة العالمية المنشورة في دورة لانسيت لصحة الطفل والمراهق؛ إن كثيرًا من الرياضات في الولايات المتحدة مصممة -على ما يبدو- لجذب الصبية أكثر من الفتيات، والخمول بين الفتيات في الولايات المتحدة وصل إلى 81% مقابل 64% بين الصبية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن للنشاط البدني مجموعة من الفوائد الصحية؛ منها تحسين كفاءة القلب والرئة والعضلات وصحة العظام، وله أثر إيجابي في الوزن.