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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحزن يسيطر على كل ابناء الجنوب بعد اصابة هاني بن بريك بفيروس كورونا القاتل (صورة هاني بن بريك وهو يرقد على سرير المستشفى بلا حول ولا قوة)

2020/03/10 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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