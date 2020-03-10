شكرا لمتابعة خبر عن الامم المتحدة تصعق عبد الملك الحوثي وتقدم للشيخ سلطان العرادة هدية لا تقدر بثمن تجعل من اقتحام مأرب امر من سابع المستحيلات ( صورة صادمة للحوثيين) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الامم المتحدة تصعق عبد الملك الحوثي وتقدم للشيخ سلطان العرادة هدية لا تقدر بثمن تجعل من اقتحام مأرب امر من سابع المستحيلات ( صورة صادمة للحوثيين)

2020/03/10 الساعة 08:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة تصعق عبد الملك الحوثي وتقدم للشيخ سلطان العرادة هدية لا تقدر بثمن تجعل من اقتحام مأرب امر من سابع المستحيلات ( صورة صادمة للحوثيين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.