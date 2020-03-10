شكرا لبحثكم عن خبر انباء غير مؤكدة عن سقوط معسكر اللبنات بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سربت مصادر إعلامية قبل قليل أن مليشيا الحوثي سيطرت على معسكر اللبنات أكبر معسكر قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف ووفقاً لما تداولته بعض المواقع الإخبارية نقلاً عن ما أسمته مصادر ميدانية أن مسلحي مليشيا الحوثي تمكنوا من السيطرة على معسكر اللبنات واغتنموا عتاداً عسكرياً ضخماً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت في مخازنه، مشيراً إلى أن سيطرة المليشيا جاء بعد معارك عنيفة وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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