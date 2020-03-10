شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعليق صفقة تبادل الاسرى مع الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن رئيس لجنة الأسرى من جانب مليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى، ان الاتفاق الذي تم توقيعه في الأردن مؤخراً بشأن ملف الأسرى لازال معلقًا

وقال المرتضى إن سبب تعليق الاتفاق لعدم استكمال رفع الكشوفات من قبل الشرعية حسب وصفه

وكانت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي قد اتفقا في 16 فبراير الماضي ، على اطلاق ألف و 420 أسير من الطرفين، بعد سلسلة اجتماعات في الاردن رعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

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يذكر انه في 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

ورغم تعثر الاتفاق إلا أنه سبق وأن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في عدة مناطق باليمن.