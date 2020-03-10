شكرا لبحثكم عن خبر آخر اخبار انتصارات الشرعية بالجوف ..تقدم كبير و اسر عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية وميدانية، عن أخر المستجدات للمعارك الدائرة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر ميداينة، ان الجبهات القتالية في مديرية خب والشعف شمال الجوف، تشهد في هذه الأثناء هدوءا حذرا بين الجانبان.

وأضافت المصادر، ان الجيش تمكن في الساعات الماضية من تحقيق تقدم كبير في خب الشعف، وسيطر على مواقع في جبهة السليلة بالإضافة إلى مواقع كثيرة في جبهة المهاشمة ومحاصرة سوق الثلوث .

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وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني أسرت العشرات من مقاتلي الحوثي في مختلف الجبهات، فيما سقط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح أثناء المواجهات.

وحسب المصادر، فإن الألغام التي زرعتها المليشيات في حدود مدينة الحزم، قد انفجرت في مقاتلي الحوثي، وقتلت عدد منهم، وذلك أثناء فرارهم من جبهة المهاشمة إلى الحزم.

وواصلت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف، تقدمها الميداني في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، وسط انهيار كبير وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت تأمين منطقة اليتمة بالكامل وتحرير مساحات واسعة في منطقة المهاشمة بمديرية خب الشعف شمال الجوف.