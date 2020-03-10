ننشر جدول رحلات اليمنية اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- ريان- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0615 صباحا. سيئون - الريان : الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 0835 صباحا. الريان - سقطرى : الاقلاع : 0945 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-الريان- سيئون- القاهره : سقطرى - الريان : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1220 ظهرا. الريان - سيئون: الاقلاع : 1325 ظهرا. Advertisements الوصول : 1400 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1745 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 854 خط الرحله عدن- مومباي الاقلاع :0930 صباحا . الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عــدن . الاقلاع :1800 مساء . (توقيت مومباي) الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله 600 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :1700 مساء. الوصول: 1930 مساء.

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