شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الأميرة هيا بنت الحسين .. شاهدو المفاجأة التي أعلنتها فجر اليوم بشأن محمد بن سلمان وابنتها جليلة !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجرت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحد أسباب الخلافا مع زوجها السابق، حاكم دبي محمد بن راشد .

وقالت الأميرة هيا أمام المحكمة البريطانية العليا -بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: إن "محمد بن راشد طلقها في فبراير 2018 وأراد تزويج ابنتها الجليلة (١١ عامًا وقتها) من محمد بن سلمان".

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وأشارت الأميرة الأردنية التي فرَّت من زوجها مع أولادها إلى العاصمة البريطانية لندن، أن أفراد العائلة زاروا الرياض في فبراير عام 2018 بشأن الزواج والمصاهرة.





وفي السياق، اتهم قاضٍ بريطاني، حاكم دبي محمد بن راشد بأنه أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وكانت المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما.

وجاء في تقرير لموقع "بي بي سي" البريطاني، أن حاكم دبي نائب نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم اختطف وعذب وهدد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحًا ولا صادقًا مع المحكمة.