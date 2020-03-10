شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدام حسين يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو غريب وهو يتحدث عن فيروس كورونا ..وابنته رغد تكشف ماحدث ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، منسوب للرئيس العراقي الراحلآ صدام حسين.يتحدث فيه عنآ فيروس كورونا خلال اجتماع بعدد من المسؤولين.

وتمّ تداول الفيديو على نطاقٍ واسع، الأمر الذي دفع “رغد”ابنة الرئيس الراحل للخروج وكشف حقيقة المقطع.

وأكدت رغد.صدام حسين في تغريدةٍ عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” أن الفيديو المنسوب لوالدها مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الراحلآ صدام حسين.

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وقالت رغد: “سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيدآ صدام حسينآ ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد ..”.

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..

سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد ..