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صنعاء - ياسمين الخيامي - غرامة نصف مليون ريال لليمنيين القادمين الى اراضيها اذا اخفو هذا الشيء الخطير، والداخلية السعودية تمنع اليمنيين القادمين من هذه الدول الدخول الى اراضيها( 9 دول )

2020/03/10 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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