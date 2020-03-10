شكرا لبحثكم عن خبر ضابط برتبة لواء من انصار عفاش يتسبب باعلان حالة الطوارئ الحوثية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت المليشيا الحوثية الإثنين حالة الطوارئ القصوى بعد هروب ضابط كبير برتبة لواء من أركان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد ايهامهم بأنه سيقوم بوداع أحد أقاربه للسفر للعلاج في الخارج .
وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية لـ" للمشهد اليمني " أن الحوثيين ابلغوا النقاط الأمنية بالتفتيش الدقيق بعد إختفاء أحد الضباط الكبار التابعين للرئيس السابق صالح بعد اختفائه من منزله في ظروف غامضة وعدم عودته لمنزله منذ يوم والذين تشدد عليه المليشيا الحوثية الحراسة من قبلهم .
وأضافت المصادر أن اللواء الركن والذي فضل عدم ذكر اسمه كان قبل يومين قد أستقبل عدد من أقربائه يعاني أحدهم من المرض وقام باعطائهم مبالغ مالية للسفر للعلاج في خارج اليمن وتوديعهم .
وأكدت المصادر أنه أثناء التوديع تم اختفاء اللواء الركن في ظروف غامضة وسط أنباء عن وصوله إلى مدينة عدن برفقة ضابط آخر .
الجدير ذكره أن الحوثيين يشددوا الإجراءات الرقابية على عدد كبير من الضباط والشخصيات الإجتماعية الهامة وأعضاء مجلسي النواب والشورى خوفا من التحاقهم بالشرعية .
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