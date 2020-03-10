شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تعتقل قادة كبار كانوا سببا في سقوط جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتقلت وزارة دفاع ، امس الإثنين، عدداً من قياداتها العسكرية، بتهمة التسبب في سقوط جبهة نهم ومدينة الحزم عاصمة ومركز محافظة الجوف بأيدي الحوثيين.

Advertisements

وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر عسكري أن وزارة الدفاع أوقفت قائد اللواء 29 ميكا العميد “يحيى حنشل” في دائرة الأمن العسكري، بتهمة التسبب بسقوط جبهة نهم، كما اعتقلت “جلال الجندي” قائد إحدى كتائب اللواء 29 ميكا الخاضع عملياتيا في نطاق المنطقة العسكرية السابعة.

ووفقا للمصدر فإن الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش أعتقلت رئيس شعبة إستخبارات المنطقة العسكرية السادسة، العقيد “علي الصلاحي”، ووجهت إليه تهمة العمل مع الحوثيين والتراسل مع قياداتهم العسكرية.