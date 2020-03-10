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الشرعية تعتقل قادة كبار كانوا سببا في سقوط جبهة نهم

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اعتقلت وزارة دفاع ، امس الإثنين، عدداً من قياداتها العسكرية، بتهمة التسبب في سقوط جبهة نهم ومدينة الحزم عاصمة ومركز محافظة الجوف بأيدي الحوثيين.  

 

 

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وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر عسكري أن وزارة الدفاع  أوقفت قائد  اللواء 29 ميكا العميد “يحيى حنشل” في دائرة الأمن العسكري، بتهمة التسبب بسقوط جبهة نهم، كما اعتقلت  “جلال الجندي” قائد إحدى كتائب  اللواء 29 ميكا الخاضع عملياتيا في نطاق المنطقة العسكرية السابعة.

 

 

 

ووفقا للمصدر فإن الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش أعتقلت  رئيس شعبة إستخبارات المنطقة العسكرية السادسة، العقيد “علي الصلاحي”، ووجهت إليه تهمة العمل مع الحوثيين والتراسل مع قياداتهم العسكرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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