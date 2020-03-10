شكرا لبحثكم عن خبر القصة كاملة لدفن الحوثيين" بشكل مفاجئ " آلاف من جثث قتلاهم.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت المليشيا الحوثية بدفن ما يقارب الألف جثة لعناصر تابعة لها غالبتها تعرضت للقصف بالطيران حتى لا تتعرض الجبهات للانهيار .

وقالت مصادر طبية " يوم الإثنين أن النيابة العامة في محافظة الحديدة قامت اليوم، بدفن مئات الجثث بحجة أنها مجهولة الهوية على الرغم من تعرف المليشيا على أصحابها من خلال الشارات الحديدة التي يحملها المقاتلين التابعين لها بهدف التنصل عن مسؤوليتهم الأخلاقية والدينية نتيجة لعجزها ماليا .

وأضافت المصادر أن هذه الجثث المتناثرة تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف العربي وتم اليوم دفن 715 جثة محفوظة في محافظة الحديدة فقط في المرحلة الأولى .

Advertisements

وأكدت المصادر أن المليشيا اعترفت بهذه الجثث من أجل الحصول على مبالغ مالية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت بند تحديد هوية الجثث على الرغم من معرفتهم بها بغرض الحفاظ على المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي مستقبلا وهو ما يكشف فضاعة واستغلال المليشيا حتى للعناصر التابعة لها .

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين اعترفوا بهذه الجثث من أجل الكسب المالي والظهور أمام المنظمات الدولية بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي من تسببت في قتلى هؤلاء العناصر .

الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بدفن آلاف الجثث الأخرى بشكل سري وخاصة في جبهة نهم وفي جبهات مأرب و الجوف للتخلص من تكاليف النقل ومراسيم الدفن بالإضافة الى تكاليف صرف المرتبات بعد إفلاس مؤسسة القتلى التابعة للحوثيين .