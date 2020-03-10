شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تغلق حدودها البرية مع اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت السلطات السعودية منفذ الوديعة البري وهو المنفذ الوحيد أمام المسافرين اليمنيين مع السماح فقط بمرور الشاحنات. وقال مصدرٌ في منفذ الوديعة الحدودي، إن المنفذ السعودي منع دخول اليمنيين للمملكة، سواءً كانوا معتمرين أو مقيمين الى أجل غير مسمى، بينما يسمح لليمنيين بالخروج إلى اليمن. وأضاف المصدر أنه سيسمح فقط لأصحاب القواطر وسيارات النقل الكبيرة دخولا وخروجا. وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار عدم السماح للمعتمرين القادمين من مختلف المحافظات، لاستكمال الترتيبات والاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر فيروس كورونا. Advertisements وكانت السعودية قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الحكومة "ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه". كما قررت السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة. ويأتي قرار الرياض بعد تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

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