شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل محافظ الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال محافظ محافظة الجوف الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الحوثيين.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي قامت بإعتقال "صالح بن احمد درمان" الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات محافظاً للجوف.

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وأشارت المصادر إلى ان المليشيات قامت بإعتقاله بتهمة الخيانة، وذلك بعد خسائرها في معارك خب والشغف وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكرت المصادر، ان بن درمان تعرض للاعتقال مساء الاثنين، من قبل المليشيات، والتي باشرت بالتحقيق معه بتهمة الخيانة، وتتهمه بممارسة التضليل وخداع القيادة لاستنزافها تحت مبرر شراء ولاء القبائل.