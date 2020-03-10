اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثي يعتقل محافظ الجوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل محافظ الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال محافظ محافظة الجوف الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الحوثيين.

 

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي قامت بإعتقال "صالح بن احمد درمان" الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات محافظاً للجوف.

Advertisements

 

وأشارت المصادر إلى ان المليشيات قامت بإعتقاله بتهمة الخيانة، وذلك بعد خسائرها في معارك خب والشغف وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكرت المصادر، ان بن درمان تعرض للاعتقال مساء الاثنين، من قبل المليشيات، والتي باشرت بالتحقيق معه بتهمة الخيانة، وتتهمه بممارسة التضليل وخداع القيادة لاستنزافها تحت مبرر شراء ولاء القبائل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يعتقل محافظ الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا