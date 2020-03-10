شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل محافظ الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال محافظ محافظة الجوف الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الحوثيين.
وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي قامت بإعتقال "صالح بن احمد درمان" الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات محافظاً للجوف.
وأشارت المصادر إلى ان المليشيات قامت بإعتقاله بتهمة الخيانة، وذلك بعد خسائرها في معارك خب والشغف وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وذكرت المصادر، ان بن درمان تعرض للاعتقال مساء الاثنين، من قبل المليشيات، والتي باشرت بالتحقيق معه بتهمة الخيانة، وتتهمه بممارسة التضليل وخداع القيادة لاستنزافها تحت مبرر شراء ولاء القبائل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يعتقل محافظ الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.